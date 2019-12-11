تركيا: لن نتخلى عن منظومة إس-400 الروسية

2019/12/11 | 16:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الوزير التركي، بحسب وكالة "الأناضول" التركية، إنه "ينبغي علينا دراسة كيف يمكننا إيجاد حل مع وجود هذه المنظومة".

وأشار إلى أن مرحلة توريد منظومة إس-400

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