“نواف السنجاري” اديب ايزيدي تحول من الشهرة المحلية الى العربية فالعالمية

2019/12/11 | 16:10 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24- حسام الشاعر شاعر وقاص بدأت هوايته بقراءة الكتب، فكتب الشعر، ثم انتقل الى القصة القصيرة والقصيرة جدا، ثم المقال الساخر وأخيرا له رواية قيد الكتابة انهى منها الفصل الاول.اشتهر محليا وعربيا ثم تم تصنيفه من ضمن افضل 100 كاتب عالميا ليصبح اول شاعر وقاص وروائي ايزيدي عراقي يلوح اسمه في …

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