غوغل تضيف ميزة الحماية من (الاصطياد)

2019/12/11 | 16:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تعمل "غوغل" على إضافة العديد من الميزات الجديدة إلى متصفح "كروم" للحفاظ على أمان مستخدميها أثناء تصفح الإنترنت.

وتحاول شركة التكنولوجيا العملاقة تكثيف جهودها لحماية المستخدمين من حيل الخداع باستخدام نظام تنبيه فوري جديد، حيث قالت "غوغل" في تدوينة لها، إن "كروم" سيحذر المستخدم، في المرة التالية التي يحاول فيها تسجيل الدخول إلى موقع ويب، في حال تم اختراق اسمه وكلمة المرور الخاصة به في انتهاك للبيانات، وسيقترح عليه تغيير كلمات المرور.

وتعمل "غوغل" على هذه الميزة منذ فترة طويلة، وقامت الآن بدمج الميزة مباشرة بالمتصفح لتظهر تحذيرا في الوقت الفعلي للمستخدم عند تسجيل الدخول إلى موقع بكلمة مرور سبق سرقتها ونشرها عبر الشبكة.

كما طورت "غوغل" ميزة الحماية من "الاصطياد"، من خلال قائمة يقع تحديثها كل 30 دقيقة، لتحذير المستخدمين عندما تعتقد أنهم على وشك الانتقال إلى موقع ويب سيحاول سرقة معلوماتهم الشخصية.

وتقول "غوغل" إنها ستضيف هذه الميزة الجديدة، التي تستند إلى قاعدة بيانات التصفح الآمن للشركة، إلى متصفح "كروم" على سطح المكتب.

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