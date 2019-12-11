هيئة النزاهة تصدر أمر استقدام بحق محافظ الديوانية الحالي

2019/12/11 | 16:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحق محافظ الديوانية الحالي استناداً إلى أحكام المادة ثلاثمئة واربعين من قانون العقوبات العراقي.

وأكدت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان، أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة، أصدرت أمر استقدام بحق المحافظ، على خلفية وجود مغالاة في أسعار عقود شراء آليات لعدد من الدوائر الحكومية، إلا أن مجموع مبالغ العقود التي تضمنت مغالاة في أسعارها حددت بثلاثة وعشرين مليار دينار مما تسبب بهدر في المال العام.

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