كتائب حزب الله تتحدَّث عن “كواليس” الخلاف بين الفياض والمهندس

2019/12/11 | 16:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشف البيان الذي أصدرته هيئة الحشد الشعبي #فالح_الفياض، الأحد الماضي، عمق الخلاف رئيس الحشد ونائبه جمال جعفر المعروف بأبي مهندي المهندس.وبدأت الحلقة التي لا تبدو […]

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