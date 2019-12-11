توضيح أميركي يكشف 4 تداعيات للعقوبات ضد مسؤولين عراقيين ابرزها منع التعيين بالمناصب الرفيعة

2019/12/11 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – متابعة

أوضح الباحث الأميركي في معهد واشنطن مايكل نايتس، الاربعاء، تداعيات العقوبات التي فرض الحكومة...





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