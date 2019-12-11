"الحكمة" العراقية تعلن موقفها من قانون الانتخابات الجديد

2019/12/11 | 16:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم تيار الحكمة في العراق، عمار الحكيم، الأربعاء، أن كتلته لن تحيد عن موقفها بشأن التصويت على قانون الانتخابات الجديد....

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