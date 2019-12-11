بالوثائق.. الخارجية تحيل 24 سفيراً وخمسة “وزراء مفوضين” على التقاعد

2019/12/11 | 16:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، احالة 24 سفيراً للعراق في الخارج فضلا عن خمسة وزراء مفوضين على التقاعد.وحصلت “يس عراق” على نسخة من الوثائق التي ذيلت بتوقيع وزير الخارجية محمد علي الحكيم، حيث ان الإحالة على التقاعد جاءت تماشياً مع قانون التقاعد الموحد الذي اقره البرلمان مؤخراً وصادق عليه رئيس الجمهورية فيما تم نشره […]

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