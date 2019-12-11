الجربا يكشف موقف الكتل البرلمانية حول قانون الإنتخابات

2019/12/11 | 16:24 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أكد النائب عن المحور الوطني، احمد الجربا، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق تم على قانون انتخابات النيابية الجديد بين الكتل السياسية، مبيناً ان الخلاف الان يخص الدوائر الانتخابية فقط.وقال الجربا خلال مؤتمر صحفي ،ان “الاتفاق تم بنسبة 100% والخلاف الان على هل تكون الدوائر الانتخابية متعددة ام واحدة”.واكد انه “من الضروري عدم ...

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