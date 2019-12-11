النائب الأول : البرلمان مطالب بإقرار قانون انتخابات تتساوى فيه الفرص

2019/12/11 | 16:24 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الأربعاء، اجتماعا للجنة القانونية النيابية لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.وذكر المكتب الإعلامي للكعبي، في بيان تلقته /SNG/،ان الكعبي ترأس اجتماعا للجنة القانونية النيابية، لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب بحضور رؤساء الكتل السياسية، حيث أكد الكعبي، ان “مجلس ...

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