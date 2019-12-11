أطعمة ينصح بتناولها أثناء تلقي العلاج الكيماوي‎

2019/12/11 | 16:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} العلاج الكيميائي لمكافحة الخلايا السرطانية في الجسم، يترك أعراضًا عديدة من بينها جفاف الفم، وتغيرات في حاسة التذوق، والغثيان، والتعب، والتي قد تجعل الأكل مهمة شاقة.

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