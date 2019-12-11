توجيه 4 تهم لاربيلي قتل عائلة كوردية من سوريا

2019/12/11 | 16:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت محكمة في اربيل اربعة تهم لشخص اقدم اقدم قتل عائلة كوردية من سوريا بطريقة وحشية في عاصمة الاقليم.وابلغت مصادر مطلعة شفق نيوز، ان محكمة باربيل وجهت رسميا اربع تهم تتعلق بالقتل المتعمد لفريدون كريم رمضان.واضافت ان الاحكام ستعرض على محكمة التمييز وبعدها سترسل لرئاسة الاقليم للمصادقة عليها.من دون بيان طبيعة الحكم الذي سيصدر.وافاد قائد شرطة اربيل اللواء الحقوقي عبد الخالق طلعت في 2019/10/04 بالقاء القبض على العقل المدبر لعملية قتل اسرة من كوردستان سوريا، كاشفا ان القاتل كان تربطه علاقة عائلية مع رب الاسرة المقتولة.واضاف أن الجريمة نفذها فريدون كريم رمضان من مواليد 1976 ومن سكنة قرية "بير رش" باربيل وقد اعترف بتنفيذ العملية بسلاح نوع "كلاشينكوف".واشار اللواء طلعت الى ان قوات الشرطة ضبطت سلاح الجريمة، قد تم فتح تحقيق مع المنفذ الرئيس وستترتب عليه اقصى العقوبات وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.وكان (فريدون كريم رمضان) اعترف بقتل افراد الاسرة كافة والمؤلفة من خمسة اشخاص وهم كل من الاب والام والاطفال الثلاثة.

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