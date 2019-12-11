الحنظل يبحث مع استثمار كردستان دعم الشباب العراقي

2019/12/11 | 16:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ أربيل:

التقى رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل والمدير الاقليمي للرابطة، محمد منذر مع رئيس هيئة الاستثمار في حكومة اقليم كوردستان، د.



محمد شكري، حيث تم تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة استلامة المنصب متمنين له الموفقية و النجاح.

وبحث الحنظل مع شكري دعم الحكومة للقطاع الخاص وتحديدا القطاع المصرفي بالإضافة إلى المشاريع التي تقوم بها رابطة المصارف الخاصة العراقية بالتعاون مع البنك المركزي في دعم المجتمع العراقي، و الاهتمام بالطاقات الشبابية لزجهم في سوق العمل و ضرورة إسهام القطاع الخاص في تبني المشاريع الشبابية و تشجيعهم على تنفيذ مشاريع استثمارية مهمة خارج نطاق العمل الحكومي

وذلك من خلال دعم مشاريع الصغيرة الابتكارية و الاعمال الجماعية للشباب و استثناء هذه المشاريع التي وصلت الى المراحل النهائية من الضرائب لفترة ( ٥ -١٠ ) سنوات أسوة باستثناءات قانون الاستثمار و مشاريع التنمية الاقتصادية و استحصال موافقة دائرة تسجيل الشركات من رسوم تسجيل و تسهيل إجراءات التسجيل كونها مشاريع ابداعية و ابتكارية.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار ان من اولى أوليات حكومة اقليم كوردستان دعم و تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية وان للجهاز المصرفي دور مهم في دعم و مساندة الاستثمار.

وأوعز د.محمد شكري الى تشكيل لجان مشتركة لتدعيم هذة التوجهات و لمتابعة المواضيع التي تخص المصارف بصورة عامة مثمن جهد رابطة المصارف الخاصة العراقية في اقليم كوردستان.

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