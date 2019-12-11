السلطات السودانية تعتقل مساعد البشير على خلفية مشاركته بانقلاب منذ 30 عاماً

2019/12/11 | 16:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعتقلت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، مساعد الرئيس المخلوع عمر البشير على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة السودانية حول هذه القضية.

وقال عبد العالم

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