2019/12/11 | 16:41 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معتصمو التحرير يحددون مواصفات رئيس الوزراء القادم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/11 | 16:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

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