اربعة ملايين دينار لكل عضو بوفد المنتخب العراقي الفائز على إيران في التصفيات المزدوجة

2019/12/11 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

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4 ملايين دينار لكل عضو بوفد المنتخب العراقي الفائز على إيران في التصفيات المزدوجة

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن المطار الرئيسي لمدينة ليفربول، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، أن المنشأة تم إغلاقها، بعد انحراف طائرة خاصة عن أحد المدارج.

وأثر الحادث على استقبال طائرات مشجعي ليفربول القادمة من النمسا، بعد لقاء ريد بول سالزبرغ في دور

بغداد اليوم - متابعة

أصبحت مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، مهددة بالتأجيل مرة أخرى، إذ تُخطط مجموعة (تسونامي الديمقراطية) للاحتجاج قرب ملعب الكامب نو، قبل 4 ساعات من بداية اللقاء يوم الأربعاء 18 كانون الاو

بغداد اليوم - متابعة

تمكن فريق ليفربول اليوم الثلاثاء، 10 كانون الاول 2019، من ايقاع الهزيمة بمضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي 2- صفر،في لقاء جرى على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالمسابقة.

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