الأردن يستثني الطلبة العراقيين من شرط الإقامة

2019/12/11 | 16:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت السفارة العراقية في عمان عن تقديرها لقرار الأردن باستثناء الطلبة العراقيين من شرط الإقامة السنوية....

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