الكعبي: نحن مطالبون بإقرار قانون انتخابات يضمن التمثيل الأفضل لكافة الشرائح

2019/12/11 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، مع اللجنة القانونية ورؤساء الكتل السياسية، مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

وقال الكعبي في بيان، إن مجلس النواب مطالب في الإسراع بإقرار قانون انتخابات رصين ومنصف وعادل ويلبي طموح الجميع، وان يتضمن ضمانات كافية يحقق تكافؤ الفرص للجميع، ويعطي التمثيل الافضل لجميع شرائح المجتمع العراقي، خاصة تلك التي تتمتع بالكفاءة والقادرة على رسم سياسات حديثة قادرة على تحقيق التقدم في العراق.

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