قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم الثلاثاء {موسع}

2019/12/11 | 16:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية لهذا اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

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