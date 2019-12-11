2019/12/11 | 16:55 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية لهذا اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرارات مجلس الوزراء لجلسة اليوم الثلاثاء {موسع}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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