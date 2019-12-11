جلسة للبرلمان العراقي للتصويت على قانون الانتخابات

2019/12/11 | 17:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد البرلمان العراقي اليوم الاربعاء جلسة للتصويت على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب في البلاد....

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