عزت الشابندر للمتظاهرين العراقيين: انتم قرود

2019/12/11 | 17:23 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عزت الشابندر السياسي المقرب من ايران، أن المتظاهرين في ساحة التحرير "قرود" لا اتشرف بهم.

وكتب الشابندر تغريدة على تويتر قال فيها "ضمن لافتة صورٍ لشخصيات صورتي من بينها مع تعليق مفاده انها مرفوضة سلفاً من قبل ( ابطال ) المطعم التركي علماً اني لستُّ مرشَّحاً ولا بمُرَشِّحٍ و لن ارشِّح و لا تشرفني زعامة القرود ممن كتب هذه اللافتة او علّقها او امرهم بها من مافيات الصراع على السلطة و الفساد و القتل".

يشار الى ان المتظاهرين العراقيين رفضوا ما يتداوله الاعلام من ان الشابندر قد يكون مرشحا لرئاسة الوزراء خلفا لعادل عبد المهدي.

وكان الشابندر قد زار الامارات مؤخراً لكي يحظى بتأييدها حتى يزج به رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في عراق ما بعد اكتوبر.

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