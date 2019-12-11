مجلس الوزراء يصدر قرارات في جلسته الاعتيادية

2019/12/11 | 17:26 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- أصدر مجلس الوزراء، الأربعاء، مجموعة من القرارات، كما صوت على تعديل قرار، ونفاد مذكرة تفاهم بين العراق وسوريا، في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء “المستقيل” عادل عبدالمهدي.وذكر المكتب الإعلامي لعبدالمهدي في بيان تلقته /SNG/، ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وتحدث في بداية ...

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