لن تصدق.. لدغة واحدة منها يتعفن اللحم!

2019/12/11 | 17:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اكتشف علماء في المكسيك أنواعا جديدة من العنكبوت السام، الذي يسبب تعفّن اللحم البشري بلدغة واحدة ويختبئ في الأثاث.

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