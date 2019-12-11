ايران: التدخل في شؤوننا الداخلية امر مرفوض

2019/12/11 | 17:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي تدخل الفرنسيين في شؤون ايران الداخلية واعتبر ذلك امرا لا يحتمل.

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