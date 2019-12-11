خطر جديد يهدد “كلاسيكو الأرض” بين برشلونة والريال

2019/12/11 | 17:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، الأربعاء، مهددة بالتأجيل مرة أخرى، إذ تُخطط مجموعة (تسونامي الديمقراطية) للاحتجاج قرب ملعب الكامب نو، قبل 4 ساعات من بداية اللقاء يوم الأربعاء 18 كانون الاول.وجاء ذلك في بيان نشرته مجموعة تسونامي الديموقراطية، أن ” أكثر من 18 ألف شخص سجلوا أسماءهم عبر مختلف القنوات للمشاركة في […]

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