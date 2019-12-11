الحكمة النيابية تكشف عن مطالبها بشأن قانون الانتخابات الجديد

2019/12/11 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت كتلة الحكمة النيابية موقفها الثابت فيما يتعلق بقانون انتخابات مجلس النواب.

وطالبت الكتلة في مؤتمر صحفي، بتقسيم المحافظة الى دوائر فردية متعددة وبعدد المقاعد المخصصة لها لإعطاء فرصا للمدنيين والمستقلين، وأن يكون الترشح فردياً والفائز من يحقق أعلى الاصوات وبنسبة مئة بالمئة.

وشددت على ضرورة تقليص عدد اعضاء مجلس النواب كما جاء بمشروع القانون ومعالجة ذلك بالتعديلات الدستورية، داعية الى تنفيذ مطالب المرجعية الدينية والشعب العراقي بتمرير القانون.

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