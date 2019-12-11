وزارة الخارجية تحيل 29 سفيراً ووزيراً مفوضاً إلى التقاعد

2019/12/11 | 17:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، كتاباً وقائمة بإحالة 29 سفيراً ووزيراً مفوضاً الى التقاعد وفق التعديل الجديد لقانون التقاعد الموحد.

وشمل القرار ممن بلغوا

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