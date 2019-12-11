2019/12/11 | 17:43 - المصدر: روسيا اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشطاء عراقيون: نعيش رعبا كبيرا بسبب الاغتيالات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/11 | 17:43.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشطاء عراقيون: نعيش رعبا كبيرا بسبب الاغتيالات) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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