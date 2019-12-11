2019/12/11 | 17:44 - المصدر: الغد برس

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بالوثيقة...



الخارجية تحيل 18 سفيرا الى التقاعد

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بالوثيقة...



الخارجية تحيل 18 سفيرا الى التقاعد

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