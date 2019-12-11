مصدر يكشف.. لماذا لم تشهد عملية ارادة النصر السابعة في ديالى مقتل دواعش؟

2019/12/11 | 17:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر أمني رفيع، اليوم الاربعاء، عن سر عدم مقتل دواعش خلال عملية ارادة النصر بصفحتها السابعة في ديالى، وغم وجود هجمات ارهابية ونشاط لداعش.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "عناصر داعش الارهابي لديهم مصادر في معظم القرى المنتشرة بدءا من بحيرة حمرين ومنها لاطراف جلولاء ووصولا لخانقين وقره تبه شمال شرقي ديالى تزودهم بالمعلومات عند انطلاق أية عملية أمنية وعسكرية ضدهم".

وأضاف أن "الارهابيين فور انطلاق عملية ينتقلون من اوكارهم ويتخفون بأماكن أخرى خصوصا وأنهم لديهم حواضن تتعاون معهم، وهذا هو سبب قلة قتل الارهابيين خلال العمليات الامنية وتنحصر أغلب النتائج بتدمير اوكار وتفتيش"، لافتا الى أنه "لديهم اماكن اختباء تحت الأرض أيضا".

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه الى أنه "يجب أن تشمل العمليات العسكرية تفتيش جميع الاراضي لتأمينها ولا تكتفي بالسير على الطرق فقط".

وكانت خلية الاعلام الأمني اعلنت قبل أيام نتائج عملية ارادة النصر بصفحتها السابعة في ديالى وكركوك وصلاح الدين، دون ان تحتوي النتائج على قتل ارهابيين بل فقط تدمير مخابئ واعتقال مشتبه بهم.

وتشهد المناطق الشمالية الشرقية من محافظة ديالى تكرار الخروقات الأمنية خلال الاسابيع الماضية والتي آخرها استشهاد واصابة 23 عنصرا من الحشد الشعبي بإحباط هجوم لداعش في اطراف خانقين، وفقا لبيان رسمي نشره موقع هيئة الحشد.

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