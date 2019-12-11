كتائب حزب الله تتحدَّث عن «كواليس» الخلاف بين الفياض والمهندس

2019/12/11 | 17:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشف البيان الذي أصدرته هيئة الحشد الشعبي، الأحد الماضي، عمق الخلاف بين رئيس الحشد #فالح_الفياض ونائبه جمال جعفر المعروف بأبي مهندي المهندس.وبدأت الحلقة، التي لا […]

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