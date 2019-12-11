2019/12/11 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

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الجبوري خلال لقائه رئيس هيأة الاستثمار: نينوى بحاجة الى 16 مليار دولار لاعادة بناء البنية التحتية

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بغداد اليوم - اقليم كردستان

عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء 11 كانون الأول 2019، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني.

وجرى في الاجتماع التباحث بشأن مسودة مشروع قانون الإصلاح حول

بغداد اليوم- بغداد

شدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الأربعاء، على وجوب قبول الشعب العراقي بالمرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان الأخير، بحث "مع رؤساء الجامعات والأكاديميين وممثلي نقابات وجهات

بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، الأربعاء 11 كانون الأول 2019، على وثائق صادرة من وزارة الخارجية تتضمن إحالة 29 سفيراً ووزيراً مفوضاً الى التقاعد.

وجاء في الوثائق الصادرة بتاريخ الحادي عشر من الشهر الحالي والتي تحمل

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