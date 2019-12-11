مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارات هامة


مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارات هامة
2019/12/11 | 17:50 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقد مجلس الوزراء العراقي، الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، فيما أصدر عدة قرارات....

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