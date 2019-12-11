مجلس وزراء كوردستان يقر قانون الإصلاح ويحيله للبرلمان

2019/12/11 | 17:51 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس وزراء إقليم كوردستان خلال جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني – صورة: GRG

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