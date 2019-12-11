دوي صوت انفجار شديد في العاصمة بغداد

2019/12/11 | 17:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سمع مساء اليوم الاربعاء دوي انفجار في العاصمة بغداد.وابلغ شهود عيان شفق نيوز ان صوت الانفجار تمركز في الجهة الغربية من العاصمة، من دون معرفة تفاصيل اكثر

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