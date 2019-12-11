2019/12/11 | 17:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} العلاج الكيميائي لمكافحة الخلايا السرطانية في الجسم، يترك أعراضًا عديدة من بينها جفاف الفم، وتغيرات في حاسة التذوق، والغثيان، والتعب، والتي قد تجعل الأكل مهمة شاقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطعمة ينصح بتناولها أثناء تلقي العلاج الكيماوي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطعمة ينصح بتناولها أثناء تلقي العلاج الكيماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).