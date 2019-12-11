2019/12/11 | 17:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تنبأت أوبك، يوم الأربعاء، بعجز بسيط في سوق النفط العام المقبل بسبب خفض الإنتاج من جانب السعودية، حتى قبل دخول أحدث اتفاق مع المنتجين الآخرين حيز النفاذ، مما يشير إلى سوق أشد شحًا مما كان متوقعًا في السابق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك تتوقع عجزاً نفطياً بسيطاً في 2020) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك تتوقع عجزاً نفطياً بسيطاً في 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).