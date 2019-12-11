2019/12/11 | 18:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني.

وجرى في الاجتماع التباحث بشأن مسودة مشروع قانون الإصلاح حول التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات في إقليم كوردستان، في إطار برنامج الإصلاح للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الإصلاح عملية مستمرة وطويلة الأمد وتشمل القطاعات كافة، وقال "منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة الجديدة، قطعناً وعداً للشعب بإرسال هذا المشروع إلى البرلمان".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جميع الأحزاب السياسية والأطراف المؤتلفة في الحكومة شاركت في المشروع لتحقيق المصلحة العامة وإقرار العدالة وضمان حقوق المستحقين.

وبعد مناقشة مستفيضة لمواد المشروع وفقراته وإجراء ما يلزم من تغييرات، قرر مجلس الوزراء التصديق على المشروع، على أن تتم إحالته إلى برلمان إقليم كوردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس وزراء كوردستان يصادق على مشروع يخص الرواتب والتقاعد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس وزراء كوردستان يصادق على مشروع يخص الرواتب والتقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).