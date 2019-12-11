صالح : مرشح رئيس الحكومة يجب ان يحظى بقبول الشعب

2019/12/11 | 18:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة أن يحظى المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء بقبول الشعب العراقي ويلبي تطلعاته .

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