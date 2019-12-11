واع تنشر قائمة بعدد السفراء المحالين الى التقاعد

2019/12/11 | 18:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة الانباء العراقية على نسخة من قائمة تتضمن احالة عدد من السفراء الى التقاعد لاكمالهم السن القانونية

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