2019/12/11 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الزمان : القانون الجديد يشمل الخريجين بالمنح الطارئة العمل يشرع بإطلاق دفعة للمستفيدين من الإعانة الإجتماعية بغداد – الزمان تشرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأطلاق دفعة جديدة للمستفيدين من الاعانة الاجتماعية خلال الايام المقبلة .ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الوزير باسم عبد الزمان القول انه (ومنذ تسلمنا مهام الوزارة وضعنا اولوية لحسم […]

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