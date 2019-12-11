2019/12/11 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة إفتتاح مختبرات أمراض وزراعة الكلى في مدينة الطب الصحة تجهّز الأنبار ونينوى بعجلات حديثة لإسعاف الحالات الطارئة بغداد – الزمان جهزت وزارة الصحة والبيئة دائرتي صحة الانبار ونينوى بعجلات اسعاف حديثة مجهزة بتقنيات عالية دعما لخدمات الطوارئ في المحافظتين.ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام دائرة صحة الانبار خضير خلف شلال القول […]

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