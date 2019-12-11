2019/12/11 | 18:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أفاد مصدر نيابي، اليوم الأربعاء، بأن الكتل السياسية دخلت اجتماعًا تداوليًا لحل الخلاف بشأن المادة 15 من قانون الانتخابات المتعلق بالدوائر المتعددة.

وقال المصدر

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