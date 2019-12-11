“بالصور”.. العاب شاطئية وجلسات ترفيهية لشباب التحرير في بغداد

2019/12/11 | 18:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اقدم شباب ساحة التحرير، على تنظيم جلسات ترفيهية في بغداد، على ضفاف نهر دجلة بطريقة تحاكي المدن الساحلية العالمية.وانشأ المتظاهرون الشباب مساحة ترابية على ضفة نهر دجلة قبل أيام، ولعبوا فيها ولأول مرة كرة الطائرة بعد أن جهّزوا ملعباً صغيراً مدعّماً بالشَّباك.

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