بالوثيقة.. كتلة الحكمة النيابية تقدم مقترحين لتعديل قانون الانتخابات

2019/12/11 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قدمت كتلة الحكمة النيابية، اليوم الأربعاء، مقترحين لتعديل قانون الانتخابات المزمع التصويت عليه خلال جلسة مجلس النواب.

وجاء في الوثيقة التي حملت المقترحين والتي قدمت الكتلة الى اللجنة القانونية النيابية بخصوص قانون الانتخابات ’’الجديد’’، انه: "اولاً: تقسم المحافظة الى دوائر فردية متعددة وبعدد المقاعد المخصصة لها"، مشيرة الى ان "هذا الامر سيعطي فرصا للمدنيين والمستقلين من العراقيين".

وأضافت الوثيقة التي حملت توقيع رئيس الكتلة، فالح الساري، ان "يكون الترشيح فردياً، والفائز من يحقق اعلى الأصوات ونسبة 100%".

بغداد اليوم _ بغداد

أجلت رئاسة البرلمان، اليوم الأربعاء، انعقاد جلستها لحين إكمال قانون انتخابات مجلس النواب والاتفاق عليه.

وذكر مصدر برلماني، لـ(بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته لحين إكمال قانون انتخابات مجلس النواب وا

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر نيابي، اليوم الأربعاء، بتحويل جلسة مجلس النواب الى يعقدها الى تداولية لمناقشة فقرات قانون الانتخابات .

وقال المصدر، ان "البرلمان قرر تحويل جلسته التي يعقدها الى تداولية، وذلك لمناقشة فقرات قانون الانتخابات، &nb

بغداد اليوم _ بغداد

قال محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم الأربعاء، إن المحافظة بحاجة إلى 16 مليار دولار لإعادة البنى التحتية إلى سابق عهدها.

وذكر المكتب الإعلامي للجبوري، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "محافظ نينوى وخلال استق

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