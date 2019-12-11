لحظة بلحظة ..مناقشة قانون الانتخابات العراقية المعدل

2019/12/11 | 18:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش البرلمان العراقي في الوقت الحالي قانون الانتخابات العراقية المعدل وذلك تمهيدا للتصويت عليه ....

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