بعد وصفهم بالقرود.. الشابندر: أبطال المطعم التركي

2019/12/11 | 18:23 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن السياسي المقرب من ايران عزت الشابندر هجوما على المتظاهرين وقال إن

أبطال المطعم التركي "خمارة ولواطة" وجماعة مقتدى قتلة وسراق.

وأضاف أن أبطال المطعم التركي "خمارة ولواطة ويتعاطون المخدرات"، وأنصار مقتدى الصدر قتلة وسراق ويجب ألا نسكت عليهم.

وكان الشابندر قد وصف المتظاهرين بأنهم قرود.

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