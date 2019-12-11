صالح يكشف شرط قبول مرشح منصب رئيس الوزراء العراقي

2019/12/11 | 18:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، على ضرورة أن يحظى المرشح لمنصب رئيس الوزراء بقبول الشعب العراقي، فيما شدد على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرا...

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