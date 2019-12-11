دعوى قضائية ضد سامسونج وآبل بسبب هواتفها الجديدة

2019/12/11 | 18:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} بعد أن قامت بالتجارب وتوصلت إلى بعض النتائج، رفعت شركة محاماة أمريكية دعوى قضائية ضد كل من شركتي آبل، وسامسونج، لارتفاع مستويات إشعاع التردد اللاسلكي في الهواتف الذكية الحديثة من الشركتين.

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