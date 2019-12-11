إحصائية للفيفا: تعاقدات الدوري العراقي 85 مليون دولار

2019/12/11 | 18:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، تقريره الاحترافي الإحصائي للاتحادات 2019 في جميع دول العالم بينها العراق.

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